عائلات الأسرى في الحسكة تتظاهر للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وترفض "المساومات السياسية"

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة الحسكة في غربي كوردستان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لذوي الأسرى أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم المحتجزين.

ورفع المحتجون لافتات ترفض تحويل الملف الإنساني إلى "ورقة مساومة سياسية"، ملوحين بتصعيد الفعاليات في مدن الجزيرة وكوباني.

يأتي هذا الحراك الشعبي عقب توقف عمليات التبادل بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية المؤقتة منذ منتصف نيسان الماضي، نتيجة اشتراط الأخيرة حسم ملفات إدارية وأمنية، منها "القصر العدلي في قامشلو"،

مما أدى إلى تجميد مصير نحو 600 أسير وتعثر عودة المهجرين إلى مدينة عفرين، رغم النجاحات التي تحققت في ثلاث دفعات سابقة بموجب اتفاق كانون الثاني الماضي.