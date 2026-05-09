رسائل إسرائيلية حادة لواشنطن: لا بديل عن تدمير اقتصاد الطاقة الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية وجهت رسالة صارمة إلى الولايات المتحدة، أكدت فيها أن أي عودة إلى الخيار العسكري أو اندلاع مواجهة ضد إيران، يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة في ذلك البلد.

ووفقاً لتقرير القناة، يسود اعتقاد قوي لدى صناع القرار في إسرائيل بأن بإمكانهم تدمير كامل البنية التحتية للطاقة في إيران خلال 24 ساعة فقط. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الخطوة هي الوحيدة الكفيلة بإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهي في موقف ضعف.

تأتي هذه التحركات في وقت يرفع فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب عقب التوترات والاشتباكات الأخيرة في مضيق هرمز. ورغم أن واشنطن وطهران لا تبديان رغبة في خوض حرب شاملة، إلا أن الفجوات العميقة في الملف النووي وأمن الملاحة البحرية لا تزال قائمة.

وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تخشى وصول واشنطن وطهران إلى اتفاق قد يضر بالأمن القومي الإسرائيلي، لذا كثفت ضغوطها على البيت الأبيض لتبني خيارات عسكرية أكثر حزماً.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول إسرائيلي حول استراتيجية بلاده لأي هجوم محتمل قائلاً: "إذا لم تتمكن من إسقاط النظام الإيراني، فعلى الأقل اتركه مشلولاً".

وتحاول إسرائيل إيصال رسالة مفادها أن السبيل العملي الوحيد لردع طهران وتحقيق مكاسب استراتيجية ضدها يكمن في ضرب ركائزها الاقتصادية ومصادر الطاقة، مما سيؤدي إلى شلل تام في مفاصل السلطة والنظام.

جدير بالذكر أنه في 28 شباط/فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً استهدف البنية التحتية العسكرية وطاقة في إيران، وردت طهران حينها بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع أمريكية وإسرائيلية في المنطقة. وبعد 39 يوماً من الصراع، أُعلنت هدنة لمدة أسبوعين، قام بعدها دونالد ترامب بتمديد الهدنة لفترة غير محددة.