رئيس الوزراء مسرور بارزاني يصل اسطنبول في زيارةٍ رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت 9 أيار مايو، إلى اسطنبول في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع القيادة التركية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة في "قصر دولما بهتشة" بمدينة إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما سيعقد لقاءً منفصلاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وتتضمن أجندة الزيارة مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية والمنطقة بشكل عام.