حكومة كوردستان تعتمد الكود الأميركي (ACI) معياراً إلزامياً لكافة مشاريع البناء

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز معايير الجودة والسلامة العامة، أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، قراراً استراتيجياً يقضي بإلزام كافة الشركات الإنشائية والاستثمارية باعتماد كودات معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) كمعيار أساسي في تنفيذ المشاريع التجارية والسكنية بجميع أنحاء الإقليم.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، اليوم السبت 9 أيار 2026، أكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار، بـرگەشت آكريي، أن التحول من "الكود العراقي" الذي كان معمولاً به سابقاً إلى "كود ACI الأمريكي" يأتي كضرورة ملحة لضمان صمود المباني أمام الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية، نظراً لما يتمتع به المعيار الأمريكي من رصانة عالمية في تقنيات التشييد والبناء.

وأوضح آكريي أن هذا القرار سيسهم في توحيد المواصفات الفنية بين مختلف المشاريع.

مشيراً إلى أن تطبيق هذه المعايير سيسرع من إجراءات منح التراخيص الاستثمارية بفضل وضوح الرؤية التقنية ومعايير ضمان الجودة التي يوفرها الكود الجديد.

واختتم المتحدث باسم الهيئة حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالمعايير الأمريكية بات شرطاً أساسياً للحصول على إجازات الاستثمار.

مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على البنية التحتية، ومواكبة التطور الهندسي العالمي في قطاع العقارات والمقاولات.