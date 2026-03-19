واشنطن تعلن: استهداف 7 آلاف موقع وتدمير القوة البحرية والصناعية الايرانية

اربيل (كوردستان24) - أعلن وزير الحرب الأمريكي عن تصعيد دراماتيكي في العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن القوات الأمريكية استهدفت بالفعل أكثر من 7,000 هدف داخل الأراضي الإيرانية، واصفاً العمليات الجارية بأنها تعكس "القوة الساحقة" للولايات المتحدة.

ضربات في العمق وشلل في الإنتاج

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، كشف الوزير أن الهجمات بلغت ذروتها، مؤكداً أن "اليوم سيكون الأكثر كثافة" منذ بدء العمليات. وأوضح أن الضربة الأقوى وجهت للقدرات الإنتاجية الصاروخية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تطلق بعض الصواريخ، لكن "قدرتها على إنتاج المزيد قد شُلّت بشكل شبه كامل".

وفيما يخص القوة البحرية، أعلن الوزير عن تدمير 11 غواصة إيرانية وإلحاق أضرار بالغة بأكثر من 120 سفينة وزورقاً هجومياً، في خطوة تهدف لضمان أمن الملاحة ومنع التهديدات في مضيق هرمز.

أهداف استراتيجية وتصفية للقيادات

ووجه الوزير رسالة حادة لقيادات النظام الإيراني، واصفاً منصب القائد في "الباسيج" أو "الحرس الثوري" بأنه "وظيفة مؤقتة"، في إشارة واضحة لاستمرار عمليات الاستهداف المباشر للقيادات. وأكد أن الهدف النهائي هو تدمير القاعدة الصناعية العسكرية ومنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي.

وعن الجانب الإنساني والشخصي، روى الوزير موقفاً مع ابنه الذي سأله عن تضحيات الجنود، قائلاً: "قلت له إنهم ماتوا من أجلك، حتى لا تضطر مستقبلاً للتعامل مع إيران نووية".

تنسيق إقليمي وإشادة بدول الخليج

أشاد وزير الحرب الأمريكي بالدور "المذهل" الذي لعبته دول المنطقة، وخصّ بالذكر (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، والكويت)، مؤكداً أن هذه الدول كثفت جهودها إلى جانب واشنطن، معرباً عن فخر بلاده بهذا التعاون الاستراتيجي. كما دعا الحلفاء في أوروبا والعالم إلى "تقديم الشكر للرئيس ترامب" على هذه الخطوات.

الوضع الميداني: تحرك بحسب "الخطة"

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأمريكي أن القيادة المركزية تعمل وفق خطة محكمة، حيث بدأت المقاتلات الأمريكية (A-10) ومروحيات "الأباتشي" بالتوغل بشكل أعمق في الأجواء الجنوبية لإيران واستهداف المليشيات المدعومة منها في العراق.

وكشف رئيس الأركان عن استخدام "ذخائر فوقية" وقنابل "خارقة للتحصينات" لتدمير صواريخ "كروز" المضادة للسفن والمنشآت المدفونة تحت الأرض، مشيراً إلى أن الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90% نتيجة هذه الضربات الاستباقية.

لا جدول زمني للانتهاء

وفي ختام التصريحات، اتفق وزير الحرب ورئيس الأركان على أنه لا يوجد "جدول زمني محدد" لإنهاء العمليات، مؤكدين أن القرار يعود للرئيس ترامب بناءً على تحقيق الأهداف المرسومة. وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة لن تتوقف حتى إكمال المهمة، نافياً ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول غرق القوات الأمريكية في "مستنقع"، مؤكداً: "نحن ننتصر بحسب شروطنا".