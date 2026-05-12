مجلس التعاون الدول الخليج: تسلل عناصر من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان يهدد الاستقرار الإقليمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم محمد البديوي، ما وصفه بـ"تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني" إلى جزيرة بوبيان التابعة لدولة الكويت، معتبراً أن التخطيط للقيام بأعمال عدائية يمثل "تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة".

وأكد البديوي في بيان رسمي، أن هذه التحركات تقوض أسس الأمن الجماعي وتخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على وقوف دول المجلس إلى جانب دولة الكويت في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها.

من جانبها، كانت السلطات الكويتية قد أعلنت إلقاء القبض على أربعة أشخاص حاولوا دخول البلاد بحراً. وبحسب البيانات الرسمية، اعترف الموقوفون بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني، وهم: العقيد البحري أمير حسين زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد قنواتي، والنقيب البحري أحمد ذو الفقاري، والملازم أول محمد فروعي راد.

وأوضح البيان أن المجموعة تسللت يوم الجمعة الأول من مايو عبر قارب صيد مستأجر، واندلع اشتباك مسلح أثناء محاولة توقيفهم أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، فيما تمكن شخصان آخران من الفرار، وهما النقيب البحري منصور قمبري وقائد القارب عبد العلي سيامري.



المصدر: العربیة