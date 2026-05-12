ترامب يُعلن "السحق التام" للقوات الإيرانية ويفتح النار على الإعلام الأمريكي: "هذه خيانة عظمى"

أربيل (كوردستان24)- في تصريح أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية، أعلن دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مساء الیوم الثلاثاء 12 ایار/ مایو 2026، عن تدمير شامل للقدرات العسكرية الإيرانية، موجهاً في الوقت ذاته اتهامات قاسية لوسائل الإعلام الأمريكية التي شككت في حجم الانتصارات المحققة.

تدمير الأسطول والقدرات الجوية

وزفّ ترامب ما وصفه بـ "النصر الحاسم"، مؤكداً أن البحرية الإيرانية لم يعد لها وجود. وقال في منشوره: "كان لدى إيران 159 سفينة في بحريتها، والآن كل سفينة منها ترقد في قاع البحر". ولم يقتصر الأمر على القوات البحرية، بل أكد ترامب أن سلاح الجو الإيراني قد "مُحي تماماً"، وأن البلاد فقدت كافة قدراتها التكنولوجية والعسكرية.

غياب القيادة وانهيار اقتصادي

وفي إشارة إلى تغيير جذري في ميزان القوى، ذكر ترامب أن "القادة" الإيرانيين "لم يعودوا معنا"، في تلميح إلى غياب القيادة السياسية أو العسكرية لطهران، واصفاً الوضع الداخلي في إيران بأنه "كارثة اقتصادية" شاملة.

اتهامات بالخيانة للإعلام

الجزء الأكثر حدة في خطاب ترامب كان موجهاً للداخل الأمريكي، حيث وصف التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صمود عسكري إيراني بأنها "خيانة افتراضية". واتهم ترامب "الإعلام المزيف" بمساعدة العدو عبر منح طهران "آمالاً كاذبة"، واصفاً الصحفيين والمحللين الذين يشككون في الرواية الرسمية بأنهم "جبناء، ناكرون للجميل، وحمقى".

سياق التصريح

يأتي هذا التصريح في وقت حساس جداً، حيث يسعى ترامب من خلاله إلى تثبيت رواية "النصر المطلق" في الوعي العام الأمريكي، معتبراً أن أي صوت يعارض هذه الرواية هو بمثابة استهداف مباشر لأمن الولايات المتحدة ومكانتها العالمية.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، تباينت ردود الفعل في واشنطن بين مؤيد لـ "الحزم" الذي أبداه ترامب، وبين من يطالب ببيانات مستقلة تؤكد حجم الخسائر التي أشار إليها المنشور، خاصة فيما يتعلق بمصير القيادة الإيرانية والأسطول البحري.