بريطانيا تعزز أمن "هرمز" بأنظمة متطورة.. و"تيليجرام" يغلق قنوات تجنيد استخباراتية

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة، أعلنت المملكة المتحدة عن تعزيز وجودها العسكري في مضيق هرمز بأنظمة دفاعية متطورة، بالتزامن مع تحرك تقني دولي لإغلاق شبكات تجنيد رقمية يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الإيرانية.

تعزيزات بريطانية في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء 12 ایار/مایو 2026، عن إرسال معدات ذاتية القيادة لصيد الألغام وأنظمة "متطورة" لمكافحة الطائرات المسيرة إلى مضيق هرمز. وصرح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قائلاً: "تلعب المملكة المتحدة دوراً رائداً في تأمين مضيق هرمز، ونحن نؤكد ذلك اليوم من خلال نشر معدات حديثة لحماية مصالحنا وتأمين الممر المائي".

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات بريطانية بنشر المدمرة "HMS Dragon" التابعة للبحرية الملكية في الشرق الأوسط لدعم جهود إزالة الألغام، وذلك ضمن مسعى تقوده بريطانيا وفرنسا لحشد مهمة دولية تضمن سلامة خطوط الشحن في المضيق الحيوي.

ضربة لشبكات التجنيد الرقمية

وعلى الصعيد الأمني الرقمي، قامت منصة "تيليجرام" بحذف قنوات كانت تُستخدم لتجنيد عملاء لصالح الاستخبارات الإيرانية، وذلك في أعقاب تحقيق استقصائي حول صلات محتملة بين طهران وسلسلة من الهجمات الأخيرة المعادية للسامية في أوروبا.

ومن أبرز القنوات التي تم إغلاقها قناة "VIPEmployment"، التي كانت تحاول تجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات ضد أفراد أو أصول تابعة لإسرائيل مقابل مبالغ مالية تُدفع عبر العملات المشفرة. وأشار تحقيق إلى أن هذه القناة ظهرت سابقاً في لوائح اتهام إسرائيلية، حيث اتهمت السلطات طهران باستخدامها للتجسس على مواقع حساسة.

ردود أفعال وتحديات مستمرة

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه القنوات بأنها عملية "تعهيد للإرهاب"، داعية الحكومات الغربية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشبكات الإيرانية التي تعمل على أراضيها.

ورغم إغلاق القنوات، إلا أن التحدي لا يزال قائماً؛ حيث أطلق القائمون على تلك الشبكات قنوات بديلة بأسماء مشابهة فور عملية الحذف، مما يبرز الصعوبة الكبيرة التي تواجهها السلطات في كبح محاولات التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات معادية. وفي رسالة تحدٍ، قال مستخدم يُدعى "سينا" عبر "تيليجرام": "قنوات التواصل الخاصة بنا للأحرار ستبقى مفتوحة دائماً"، في إشارة إلى استمرار نشاطهم تحت مسميات جديدة.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة