قمة "الأزمات" في بروكسل.. قادة أوروبا يبحثون تداعيات الحرب ضد إيران وأزمة الطاقة العالمية

منذ 46 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - انطلقت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وسط أجواء خيمت عليها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة ضد إيران، والتي دخلت مرحلة تنذر بابتلاع منطقة الشرق الأوسط وتغيير خارطة التوازنات الدولية.

تصريحات غوتيريش

ولدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة، أدلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتصريحات صحفية حذر فيها من خطورة الانزلاق نحو صراع إقليمي شامل. وأكد غوتيريش أن المنظمة الدولية تتابع بقلق بالغ ما تصفه بـ "النزاع المحتدم" وتأثيراته المباشرة على الاستقرار العالمي.

أمن الطاقة على طاولة القادة

وتأتي هذه القمة في وقت حساس للغاية، حيث يتصدر جدول أعمال القادة الأوروبيين مناقشة التداعيات الكارثية للحرب على أسعار الطاقة والأمن القومي للقارة العجوز. ويبحث القادة سبل تأمين إمدادات الطاقة في ظل الاضطرابات التي تشهدها ممرات الملاحة الدولية ومنشآت الطاقة نتيجة العمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.

تحديات أمنية ودبلوماسية

وأشار مراقبون إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف موحد تجاه الصراع، في ظل تهديدات أمنية غير مسبوقة وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية التي باتت تهدد سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد الدولي بشكل مباشر.