قمة قطرية مصرية في الدوحة لمواجهة "العدوان الإيراني"

اربيل (كوردستان24) - شهدت المنطقة اليوم تحركات دبلوماسية وميدانية متسارعة، حيث عقد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قمة طارئة في الدوحة لبحث التطورات المتفجرة في ظل ما وصفه الديوان الأميري القطري بـ "العدوان الإيراني" على قطر ودول المنطقة.

تضامن مصري قطري ورفض لتوسيع الصراع

وأكد الزعيمان في بيان مشترك عقب المباحثات، رفضهما القاطع لأي أعمال عسكرية تساهم في توسيع دائرة الصراع الإقليمي. وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار. من جانبه، جدد الرئيس المصري تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، مؤكداً دعم القاهرة لكافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها القومي وسيادتها.

تصعيد ميداني في الأجواء الإماراتية

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل في هذه الأثناء مع اعتداءات إيرانية شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وأكدت الوزارة جاهزية القوات الجوية للتعامل مع أي تهديدات واعتراف أي هجمات معادية تستهدف المنشآت المدنية أو السيادية في الدولة.

موقف واشنطن وأسواق النفط

وفي سياق متصل، أدلى وزير الخزانة الأمريكي بتصريح لافت، أشار فيه إلى أن واشنطن تدرس إمكانية إعفاء بعض شحنات النفط الإيرانية "التي هي قيد النقل حالياً" من العقوبات، في خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة لتهدئة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في ظل التصعيد العسكري الجاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به المنطقة، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة تؤثر على ممرات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.