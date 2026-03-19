فيدان في هجوم لاذع على طهران: إيران "دمرت ثقتنا".. واستهداف البنية التحتية العربية تهديد مباشر للمنطقة

اربيل (كوردستان24) - وجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس (19 آذار/مارس 2026)، انتقادات حادة لمواقف وهجمات إيران الأخيرة، معتبراً أن طهران "دمرت ثقة تركيا بها". وشدد فيدان على أن استهداف الدول المجاورة والبنية التحتية للدول العربية يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة برمتها.

جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأوضح الوزير التركي أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع كل من الولايات المتحدة وإيران بهدف استيعاب مواقف كلا البلدين إزاء الحرب الدائرة حالياً.

وصرح فيدان بوضوح قائلاً: "لقد فقدت إيران ثقتنا بسبب أعمالها العدائية، وهذه الثقة بحاجة إلى إعادة بناء من جديد".

وحذر رئيس الدبلوماسية التركية من أن طهران تتحمل "مسؤولية تاريخية"، واصفاً هجماتها على دول المنطقة بأنها "غير قانونية" و"مرفوضة تماماً". مضيفاً: "نحن نرفض كافة الاعتداءات التي تستهدف جغرافيا المنطقة، ويجب الوقف الفوري لأي هجمات تشكل تهديداً لحرية الملاحة".

الحل الدبلوماسي وأساس الصراع

وفي سياق متصل، وازن فيدان في تصريحاته حين أشار إلى أن مهاجمة إيران تُعد "خطأً" تماماً كما هو الحال بالنسبة للهجمات الإيرانية على جيرانها، مشدداً على ضرورة حصر الحلول في الإطار الدبلوماسي فقط. واستدرك الوزير التركي مؤكداً أن "السبب الرئيسي للحرب في المنطقة هو إسرائيل".

كما جدد فيدان دعم أنقرة الكامل للدول العربية، معرباً عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية في دولة قطر.



وتأتي هذه التصريحات الدبلوماسية التركية في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة؛ حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر السبت (28 شباط/فبراير 2026)، غارات جوية استهدفت الداخل الإيراني، مما أسفر عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية.

ورداً على ذلك، سارعت طهران بتوجيه ضربات انتقامية، شملت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فضلاً عن استهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية منتشرة في دول المنطقة.