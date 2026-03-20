ست دول بينها بريطانيا وفرنسا تعلن أنها "مستعدة للمساهمة" في تأمين مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- دانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر "ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز".

وأضافت الدول الست "ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، لا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".

وتابعت "نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق".

والثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج وكذلك مع الولايات المتحدة لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأثار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس، إمكانية وضع "إطار عمل أممي" لمهمة مستقبلية، وذلك عقب قمة أوروبية عقدت في بروكسل.

وأكد ماكرون مجددا أن "فرنسا مستعدة، إلى جانب دول أخرى، لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في مضيق جبل طارق كجزء من مهمة لا تهدف إلى أن تكون عملية عسكرية".

وأضاف "مع ذلك، لن نشارك في أي فتح قسري للمضيق في سياق العمليات الحربية والقصف المستمر" في الشرق الأوسط.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت الاثنين أنها مستعدة لضخ المزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست في بيانها أنها ستتخذ "مزيدا من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، لا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة إنتاجها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تعتبرها حليفة، في حين حذرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تعتبرها معادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة الأربعاء والخميس في لندن، بهدف إيجاد "تدابير عملية" لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

AFP