تراجع تزويد السفن بالوقود من قبل العراق

أربيل (كوردستان 24)- شهدت عملية تزويد السفن بالوقود في الموانئ العراقية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان الماضي، وذلك بسبب استمرار الوضع المتدهور في مضيق هرمز وتأثيرات الحرب على خطوط التجارة في المنطقة.وقال مسؤول في شركة "سي كراون مارين سيرفيسز" فيناياك خارمالي: "انخفض حجم تزويد السفن بالوقود في العراق خلال شهر نيسان إلى حوالي 7 آلاف طن، بينما كان 15 ألف طن في شهر آذار، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 53%".

وأوضح أن هذا التراجع لم يكن بسبب انخفاض الطلب، وإنما بسبب توقف حركة وملاحة السفن.

وأشار خارمالي إلى أن شركات الشحن لا تزال لديها مخاوف بشأن الممرات البحرية بعد التزود بالوقود، مما دفع الكثير منها إلى إيقاف أعمالها لحين عودة الاستقرار لحركة النقل البحري.

وفيما يخص الأسعار، انخفض متوسط سعر وقود السفن من النوع منخفض الكبريت في ميناء البصرة خلال شهر نيسان بنسبة 0.5% ليصل إلى 999.28 دولارًا للطن، بانخفاض قدره 42.03 دولارًا مقارنة بالشهر السابق.

ويأتي هذا التراجع في العراق بالتزامن مع انخفاض عام في الطلب على وقود السفن في الموانئ الرئيسية للشرق الأوسط، خاصة في الفجيرة ودبي، بسبب تباطؤ حركة السفن في مضيق هرمز، مما أدى إلى تحويل جزء من الطلب إلى موانئ أفريقيا والهند وسريلانكا.