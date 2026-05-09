مسرور بارزاني وأردوغان يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات والاستقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 9 أيار (مايو) 2026، اجتماعاً مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر "دولمة بهجة" بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى تركيا.

وشهد الاجتماع، الذي حضره وزراء الخارجية والطاقة والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، تأكيداً متبادلاً من الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد آفاق التنسيق بين تركيا وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وأثنى رئيس الحكومة على الدور الذي يضطلع به الرئيس أردوغان والجمهورية التركية في صون السلم والاستقرار في المنطقة، مجدداً رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق الثنائي.

من جانبه، أشاد رئيس الجمهورية التركية بدور الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان كعامل مهم وأساسي للأمن والاستقرار الإقليمي، كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء التوترات في المنطقة وحل المشكلات بالسبل السلمية واللجوء إلى لغة الحوار.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث مساعي القوى السياسية العراقية وحواراتها الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة؛ حيث أعرب الطرفان عن أملهما في أن تفضي الحكومة المقبلة إلى ترسيخ دعائم السلم والاستقرار في العراق، وخدمة كافة المكونات دون تمييز، وحسم الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

كما شكّلت عملية السلام وملف نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني جانباً آخر من المباحثات؛ حيث جدد رئيس حكومة الإقليم دعمه لهذا المسار، فيما أكد رئيس الجمهورية التركية على أهمية الاستمرار في إنجاح العملية والوصول بها إلى نتائجها المرجوة.