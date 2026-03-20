الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار إنتاج الصواريخ رغم الحرب

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن الجمهورية الإسلامية تواصل إنتاج الصواريخ بالرغم من الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الناطق باسم الحرس علي محمد نائيني "صناعتنا للصواريخ تبلي بلاء ممتازا... وما من مخاوف في هذا الخصوص لأنه حتّى في أوقات الحرب، نواصل إنتاج الصواريخ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال الخميس إن إيران لم تعد لها القدرة على تخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ البالستية.

AFP