الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل المتحدث الرسمي باسمه "علي محمد نائيني"

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي اليوم الجمعة، مقتل العميد "علي محمد نائيني"، نائب قسم العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري، إثر هجوم وصفه بـ"الغادر".

تفاصيل الاستهداف



وذكر البيان أن العميد نائيني قُتل فجر اليوم الجمعة، الموافق 20 آذار 2026 (آخر أيام شهر رمضان المبارك)، جراء هجوم مشترك شنه "العدوان الأمريكي-الإسرائيلي". وقدم الحرس الثوري تعازيه للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وعائلة الفقيد، والقوات المسلحة، والأوساط الإعلامية، واصفاً الحادث بأنه "جريمة أخرى تضاف إلى سجل الأعداء".

أربعة عقود من الخدمة

واستعرض البيان مسيرة نائيني، مشيراً إلى أنه خدم لأكثر من أربعة عقود في مختلف ميادين حماية "الثورة الإسلامية"، حيث برز دوره في مجالات الإعلام والدعاية الحربية خلال سنوات الحرب الثمانية (الدفاع المقدس)، فضلاً عن جهوده في توثيق وتأريخ تلك الحقبة.

مهندس "الحرب المعرفية"



وبرز اسم نائيني بشكل لافت خلال العامين الماضيين كصوت رسمي للحرس الثوري إبان عمليات "الوعد الصادق" (2، 3، و4). وأكد البيان أن نظريات نائيني في مجال "الحرب الناعمة" و"الحرب المعرفية" (Cognitive warfare) ستظل "مناراً لضباط الحرب ضد الاستكبار العالمي".

وعيد بالاستمرار

واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول: "إننا نجدد العهد على مواصلة هذا الطريق المليء بالأمل والقوة في مواجهة الإرهابيين، ولن نسمح بانقطاع صوت الحرس الثوري الصداح في قلوب المؤمنين، كما لن يطال الوهن القوة الناعمة والمعنوية لهذه المؤسسة".