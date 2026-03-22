ماكرون يدعو لوقف الهجمات على منشآت الطاقة وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن على جميع الأطراف وقف الهجمات مؤقتًا على منشآت الطاقة، مشددًا على ضرورة تجنب أي تصعيد يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن على إيران إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار أن استمرار تعطّل حركة العبور يمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية وإمدادات النفط والغاز.

وأكد ماكرون أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية ومنشآت الطاقة يمثل أولوية دولية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.





المصدر: الوکالات