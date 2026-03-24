مسؤول إيراني بارز: تلقينا رسالة أميركية ونعمل على مراجعتها

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن طهران تلقت رسالة أميركية عبر وسطاء، تناولت عددا من "النقاط".

وأضاف المسؤول لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن هذه النقاط "يجري مراجعتها حاليا" في إيران.

وفي وقت سابق من الإثنين، نفت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الطاقة الإيرانية بناء على ما وصفها بمحادثات مثمرة ​مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية"، بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط".

ونتيجة لذلك، قال إنه يؤجل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.