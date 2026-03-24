مسرور بارزاني يتوعد باتخاذ "كافة الإجراءات" لمواجهة هذا العدوان على كوردستان ويطالب بموقف دولي حازم

منذ 26 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي وصفه بـ"العدواني والغادر" الذي استهدف مقار قوات البيشمركة ليلة أمس، مؤكداً مقتل 6 من عناصر البيشمركة وإصابة 30 آخرين في حصيلة ثقيلة لهذا الاعتداء.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة نشره عبر منصة (أكس): "نستنكر وبأشد العبارات الهجوم العدواني المتسم بالغدر والخيانة الذي استهدف مقار البيشمركة ليلة أمس، والذي أسفر عن استشهاد 6 من أبطالنا وإصابة 30 آخرين".

وتوعد رئيس الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، قائلاً: "سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذا العدوان السافر الذي يستهدف إقليم كوردستان"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحرك الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات.

ووجه مسرور بارزاني دعوة صريحة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي، طالبهم فيها بضرورة "وضع حد لهذه الهجمات العدوانية المتكررة" وضمان عدم تكرار انتهاك سيادة وأمن الإقليم.

واختتم رئيس الحكومة بيانه بتقديم التعازي والمواساة لعوائل الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين جراء هذا الهجوم.

و أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".

وأدانت الوزارة في بيانها الهجوم بشدة، واصفة إياه بأنه "انتهاك لمبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية"، كما أكدت احتفاظها بـ "الحق في الرد على أي اعتداء يستهدف أرض وشعب الإقليم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد يتناقض مع "المواقف السلمية" التي ينتهجها إقليم كوردستان، داعية الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وإبعاد مخاطر الحرب والفوضى عن المنطقة.