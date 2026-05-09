موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار "برعاية أمريكية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت9 ایار/ مایو 2026، اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام، والذي جاء بوساطة أمريكية أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن "عدد الهجمات التي شنها المعتدي منذ بداية اليوم بلغت 51 هجوماً"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وفي المقابل، صرحت وزارة الدفاع الروسية قائلة: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، شنت مجموعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية ضد مواقع قواتنا".



المصدر: وکالات