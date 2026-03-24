أزمة دبلوماسية بين بيروت وطهران.. لبنان يمهل السفير الإيراني حتى الأحد لمغادرة البلاد

اربيل (كوردستان24) - في خطوة دبلوماسية مفاجئة تعكس وصول التوترات بين البلدين إلى ذروتها، أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، السفير الإيراني في بيروت "شخصاً غير مرغوب فيه"، مقررةً طرده من الأراضي اللبنانية.

وأفادت مصادر رسمية بأن السلطات اللبنانية أمهلت السفير الإيراني حتى يوم الأحد المقبل كحد أقصى لمغادرة البلاد. ورغم أن الحكومة لم تكشف في بيانها عن الأسباب المباشرة والدقيقة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء التصعيدي، إلا أن الدوائر الدبلوماسية اعتبرته مؤشراً على "قطيعة" أو أزمة عميقة في العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا التطور في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد يشهدها لبنان، وسط تباينات حادة في المواقف تجاه الملفات الإقليمية والدولية. ويرى مراقبون أن هذا القرار يضع العلاقات بين بيروت وطهران أمام منعطف تاريخي واختبار غير مسبوق، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية رد الفعل الإيراني حيال هذه الخطوة.





