اتحاد علماء الدين في كوردستان: سفك الدماء "ظلم عظيم"

منذ 20 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أدان اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، اليوم الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت مقار قوات البيشمركة في منطقة "سبيليك" التابعة لإدارة سوران المستقلة، واصفاً إياها بالعمل "العدواني وغير المبرر".

وجاء في بيان رسمي للاتحاد: "ببالغ الأسى، تعرضت كوردستان مرة أخرى لاستهداف بالصواريخ الباليستية طال مقار قوات البيشمركة، مما أسفر عن استشهاد 6 من الأبطال وإصابة 30 آخرين".

وشدد البيان على أن هذه الهجمات "تتنافى تماماً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وحقوق الإنسان، وقيم حسن الجوار"، مؤكداً من منظور شرعي أن "سفك الدماء بغير حق في الإسلام يُعد ظلماً عظيماً وغدراً عدوانياً لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف".

وأعرب اتحاد العلماء عن تضامنه الكامل مع عوائل الضحايا، مقدماً خالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مختتماً بيانه بالدعاء بأن "يحفظ الله إقليم كوردستان من كل مكروه".