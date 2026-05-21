مشروع "رووناکی" يستعد لتزويد كرميان بالكهرباء على مدار الساعة

أربيل (كوردستان24)- ستصبح خدمة الكهرباء في إدارة كرميان المستقلة مستمرة على مدار 24 ساعة يومياً، فيما تواصل فرق مشروع "رووناکی" أعمالها لتهيئة المشتركين وتأهيلهم لضمهم إلى المشروع لتزويد المنطقة بالطاقة دون انقطاع.

وصرح آلان أركان، المتحدث باسم المديرية العامة لكهرباء كرميان، لـ "كوردستان 24"، بأن أعمال مشروع "رووناکی" قد وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المرجح جداً أن يتم تزويد كافة أقضية ونواحي المنطقة بالكهرباء على مدار 24 ساعة ابتداءً من الشهر المقبل. وأوضح أنه تم تقسيم المنطقة برمتها إلى خمسة قطاعات (زونات)، أُنجزت الأعمال الفنية في ثلاثة منها، ويجري العمل حالياً على إنجاز القطاعين المتبقيين.

وأضاف المتحدث باسم المديرية العامة لكهرباء كرميان أن المنطقة تضم إجمالاً أكثر من 87 ألف مشترك في خدمة الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم تزويد المواطنين حالياً بنحو 20 ساعة من الكهرباء الوطنية يومياً، بانتظار تفعيل مشروع "رووناکی" بالكامل لتبدأ الخدمة المستمرة.

ووفقاً لمعلومات فريق مشروع "رووناکی"، فإنه تزامناً مع تزويد كرميان بالكهرباء على مدار 24 ساعة، سيتم منح تخفيضات (خصومات) للمشتركين على أجور الاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الأولى على النحو التالي: خصم بنسبة 50% في الشهر الأول، و25% في الشهر الثاني، و15% في الشهر الثالث.

وإلى جانب مراكز المدن الرئيسية (أربيل، دهوك، السليمانية، وحلبجة)، فإن المدن والأقضية التي تغطيها خدمة الكهرباء المستمرة تشمل حالياً كلاً من: عقرة (آكري)، سميل، بيرمام، رابرين، إدارة سوران المستقلة، زاخو، وكويه.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية لمشروع "رووناکی"، فقد استفاد حتى الآن 5 ملايين و500 ألف مواطن في مختلف المناطق من الكهرباء المستمرة على مدار الساعة. ولم يقتصر المشروع على المنازل السكنية فحسب، بل شمل أيضاً 153 ألف عقار وموقع تجاري، مما أحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً على الحركة الاقتصادية والأسواق. كما تجاوز عدد المشتركين المسجلين رسمياً في المشروع 600 ألف مشترك. ويعد إطفاء والاستغناء عن أكثر من 5900 مولدة أهلية أحد أهم الإنجازات البيئية والصحية للمشروع، مما أسهم في خفض مستويات الضوضاء والتلوث البيئي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أطلق مشروع "رووناکی" في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 كخارطة طريق وطنية لتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة، وصادق عليه مجلس الوزراء بالإجماع لاحقاً في شهر أيار/مايو المنصرم.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في إيصال الكهرباء على مدار 24 ساعة إلى جميع المنازل والمشاريع التجارية في كوردستان بحلول نهاية عام 2026، حيث تستفيد مراكز جميع المدن الكبرى حالياً من هذه الخدمة بالفعل.