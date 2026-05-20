الجيش الأميركي يعلن تفتيش ناقلة إيرانية قبل الطلب منها "تغيير مسارها"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأميركي أن قواته البحرية اعترضت الأربعاء ناقلة نفط ترفع علم إيران، وقامت بتفتيشها قبل الإفراج عنها والطلب منها "تغيير مسارها"، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) "في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وفي خليج عُمان، صعد عناصر من مشاة البحرية الأميركية... على متن الناقلة التجارية سيلستيال سي (M/T Celestial Sea) وهي ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للاشتباه في محاولتها خرق الحصار الأميركي من خلال التوجه نحو أحد الموانئ الإيرانية".

وأضاف البيان "أفرجت القوات الأميركية عن السفينة عقب تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مؤكدا أن القوات الأميركية "قامت حتى الآن بإعادة توجيه 91 سفينة تجارية لضمان الامتثال للتدابير المفروضة" على طهران.