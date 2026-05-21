بـ 30 لوحة زيتية.. بنار پیرداود يجسد جمال طبيعة كوردستان في معرض فني بأربيل

أربيل (كوردستان24)- افتتح الفنان التشكيلي بنار پیرداود، معرضه الشخصي الرابع تحت عنوان "سماء الغيوم العالية" (ئاسمانی هەورە بەرزەکان)، وذلك في غاليري "شاندر" بمدينة أربيل، بحضور جمع من المثقفين والفنانين.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2026، قال الفنان بنار پیرداود: "هذا هو معرضي الخاص الرابع، وهو ليس مجرد عرض لمجموعة من لوحات الطبيعة، بل هو سرد فني لجمال وهدوء وروح الطبيعة في كوردستان. يضم المعرض 30 لوحة زيتية، تمثل كل واحدة منها بوابة لمكان ما في أرض كوردستان؛ من الجبال الشاهقة والوديان الخضراء، وصولاً إلى الأنهار والقرى والطرق الطبيعية".

وأضاف پیرداود أن محتوى المعرض يركز بشكل أساسي على العلاقة الجدلية بين الإنسان والطبيعة، موضحاً: "حاولتُ من خلال تدرجات الألوان والضوء، نقل مشاعر الطمأنينة والحرية التي يختبرها الإنسان في حضن الطبيعة. ففي بعض اللوحات، تبرز طبيعة الربيع بألوان دافئة وحيوية، بينما تعكس لوحات أخرى هدوء أماسي الجبال وسحر الغروب بأسلوب شاعري".

وحول فلسفته الفنية، أشار الفنان إلى أن كل لوحة تعد بمثابة "ذاكرة بصرية"، حيث اعتمد على جغرافيا كوردستان المتنوعة كمصدر أساسي لأعماله، مؤكداً أن المعرض يهدف أيضاً إلى حماية الهوية والذاكرة المرتبطة بالأماكن الكوردية.

أما من الناحية التقنية، فقد أوضح پیرداود أن اللوحات نُفذت بأسلوب واقعي (رياليستي) ممزوج بلمسات وجدانية، حيث لعبت الألوان الخضراء، الزرقاء، والترابية الدافئة دوراً محورياً في تجسيد روح الطبيعة وإيصال الحالة النفسية للفنان إلى المتلقي. وتابع قائلاً: "أردتُ للمشاهد ألا يكتفي بالنظر إلى اللوحة، بل أن يجد نفسه داخلها؛ سواء في هدوء قرية نائية، أو فوق قمة جبل شاهق، ليتحول المعرض إلى حوار بين الفن والطبيعة والذاكرة".

يُذكر أن المعرض أقيم برعاية المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، وبالتعاون مع مديرية الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية. وقد افتتحت أبواب المعرض في 20 مايو/أيار 2026 في غاليري شاندر، ومن المقرر أن يستمر في استقبال الزوار لمدة شهر كامل.

جدير بالذكر أن بنار پیرداود هو فنان تشكيلي خريج معهد الفنون الجميلة في أربيل، وشارك خلال مسيرته الفنية في 26 معرضاً مشتركاً داخل إقليم كوردستان وخارجه، مكرساً جلّ أعماله للاحتفاء بجمال الطبيعة.