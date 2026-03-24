الداخلية الاتحادية تدعو مواطني 5 محافظات للحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والأودية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية البيان رقم (16)، دعت فيه المواطنين الكرام في محافظات واسط وديالى والأنبار وكركوك وصلاح الدين إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى الأنهار والأودية والمناطق المنخفضة.

وعزت الوزارة التحيذيرات إلى توقعات الأنواء الجوية بهطول كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث سيول وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق.

وهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالاقتراب من الأماكن المعرضة لخطر تجمع المياه أو جريان السيول، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة.

كما أكدت وزارة الداخلية أن تشكيلاتها الأمنية والدفاع المدني والجهات الساندة تتابع الموقف ميدانياً، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.