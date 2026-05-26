الرئيس بارزاني يهنئ بعيد الأضحى المبارك

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم فيها بأحر التهاني إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، خصّ بالذكر منها عوائل الشهداء وقوات البيشمركة ومواطني الإقليم، معرباً عن أمنياته بأن يعم الخير والاستقرار للجميع.

وعلى الصعيد السياسي، وصف الرئيس بارزاني المرحلة الراهنة بـ"المنعطف الحساس والمصيري"، موجهاً دعوة إلى الأطراف والقوى السياسية في إقليم كوردستان بضرورة تقديم المصالح العليا للشعب على المصالح الحزبية الضيقة، والكف عن "الصراع العقيم والتآكل الذاتي" الذي أنهك العملية السياسية.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع. كما أخصّ بالتهنئة عوائل الشهداء الأبطال والبيشمركة البواسل وجميع مواطني كوردستان الأعزاء. وفي هذه المناسبة المباركة، أسأل الله تعالى أن يمن بالخير والسعادة والطمأنينة على شعب كوردستان والعالم أجمع.

وفي هذا المنعطف الحساس والمصيري، رسالتي إلى الأطراف والقوى السياسية في كوردستان هي أن يفكر الجميع بمصالح شعب كوردستان، وأن يضعوا المصالح العليا لشعبنا فوق الأهداف والمصالح الضيقة، وأن يكفوا عن الصراع العقيم والتآكل الذاتي الذي أثقل كاهل العملية السياسية في الإقليم منذ فترة.

كما أدعو القوى السياسية في الإقليم، إلى الاجتماع معاً بعد عيد الأضحى المبارك، بروح مخلصة ووطنية لمعالجة حالة الانسداد السياسي وإنهاء هذا الوضع السياسي المشحون. إن ذلك واجبٌ أخلاقي ووطني وقومي، ويتوجب على جميع الأطراف التعامل معه بحس المسؤولية والعودة إلى جادة الصواب.

آمل أن يكون هذا العيد بداية لتحسن أوضاع إقليم كوردستان وتجاوز العقبات السياسية، وكذلك لترسيخ السلام واستتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي سائر أنحاء العالم.

عيدكم مبارك، ودمتم بسعادة وعافية

مسعود بارزاني

9 ذو الحجة 1447 هجرية

26 أيار 2026 ميلادية