القضاء الإيراني يلغي قرار بزشكيان بإعادة الإنترنت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ألغى القضاء الإيراني قراراً للرئيس مسعود بزشكيان، بإعادة خدمة الإنترنت بعد أقل من 24 ساعة من موعد صدوره.

وأصدر بزشكيان، أمس الاثنين، توجيهاً بإعادة خدمة الإنترنت الدولي إلى وضعها قبل كانون الثاني/يناير الماضي، وفق ما أعلنه متحدثه الرسمي، بعد موافقة "هيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني"، المعروفة أيضاً بـ"الفريق الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني"، برئاسة النائب الأول محمد رضا عارف، في اجتماعها الرابع، بتصويت 9 مقابل 3.

وأحيل القرار إلى وزارة الاتصالات للتنفيذ الفوري، إلا أن قراراً مستعجلاً من القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء 26 ایار/مایو، علّق عمل الهيئة الرئاسية التي أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وطال القرار القضائي "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد"، وهي هيئة شكّلها بزشكيان في 12 أيار/مايو الجاري.





المصدر: وکالات