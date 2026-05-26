مرور أربيل تحظر نقل الغاز السائل نهاراً خلال الصيف لتجنب الحوادث

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الثلاثاء 26 أيار 2026، عن اتخاذ قرار يقضي بمنع نقل الغاز السائل (LPG) خلال ساعات النهار طوال فصل الصيف، وذلك في إجراء وقائي يهدف إلى منع وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن القرار يستند إلى المادة الرابعة من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة عن وزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن حظر النقل سيبدأ تنفيذه اعتباراً من تاريخ 1 حزيران 2026، ويستمر لغاية 1 تشرين الأول 2026.

وأوضحت مرور أربيل أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي سائق مركبة يخالف التعليمات ويقوم بنقل الغاز خلال الأوقات المحظورة نهاراً.

يُذكر أنه مع حلول فصل الصيف من كل عام، تشهد مناطق العراق وإقليم كوردستان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق أو انفجار صهاريج نقل الوقود والغاز السائل. وبناءً على ذلك، تعمد أجهزة المرور والدفاع المدني إلى تشديد الإجراءات الوقائية لتقليل نسبة الحوادث.

وتعمل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عبر جملة من التعليمات، على تنظيم حركة هذه المركبات ومنع تجوالها في أوقات الظهيرة وما بعد الظهر، كخطوة استباقية لمنع زيادة الضغط داخل الخزانات نتيجة التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.



