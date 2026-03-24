البابا لاوون الرابع عشر يجدّد دعوته لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- جدّد البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء دعوته إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والعمل من أجل السلام عبر الحوار، معربا عن أسفه لنزوح "أكثر من مليون" شخص بسبب الحرب.

وقال البابا في تصريح لصحافيين لدى مغادرته مقر إقامته في كاستل غاندولفو بضواحي روما متوجّها إلى الفاتيكان "أجدّد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإلى العمل من أجل السلام، لا بالأسلحة بل بالحوار، من خلال البحث الجاد عن حلّ للجميع".

وتابع البابا الأميركي "حاليا يتزايد الحقد والعنف يتفاقم يوما بعد يوم، وهناك أكثر من مليون نازح، والكثير من القتلى".

وأضاف "نصلّي من أجل السلام، لكنني أدعو كل السلطات إلى العمل بجدية عبر الحوار لحلّ المشكلة".

وكان البابا قال الأحد إنه يتابع بـ"قلق بالغ" الحرب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

والتزم الحبر الأعظم البالغ سبعين عاما موقفا حذرا منذ بدأت الولايات المتحدة، بلده الأم، وإسرائيل حربهما على إيران، مكررا دعوته إلى السلام من دون تسمية الأطراف الضالعين في الحرب.

