تومي بيغوت لـ "كوردستان 24": نُدين بشدة الهجوم الإيراني "الشنيع" ضد قوات البشمركة

أربيل (كوردستان24)- صرح تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، بموقف بلاده تجاه الهجمات الأخيرة التي استهدفت إقليم كوردستان والمنطقة.

وقال بيغوت، اليوم الأربعاء 25 آذار 2026: "إن الولايات المتحدة تُدين بشدة الهجمات الواسعة التي تشنها إيران والجماعات الإرهابية المتحالفة معها في العراق، ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأشار بيغوت إلى أن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء واستهدف منطقة قريبة من مدينة أربيل هو "هجوم غير مبرر وشنيع".

وفي ختام تصريحه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لعائلات شهداء قوات البشمركة، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".