المتحدث باسم الحكومة: سنتخذ كافة الإجراءات للرد على الهجمات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الإقليم سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاعتداءات العدوانية التي تستهدف إقليم كوردستان.

وقال هوراماني في بيان نشره عبر منصة "إكس": "نُدين بشدة استهداف قوات البيشمركة، الذي أدى إلى استشهاد 6 من عناصر البيشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح".

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن "إقليم كوردستان سيتخذ كافة الإجراءات للرد على هذه الأعمال العدوانية التي تُرتكب ضده"، داعياً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياتهم ووضع حد لهذه الاعتداءات التي تطال كردستان.

وكانت المنطقة قد شهدت فجر يوم الثلاثاء، 24 آذار 2026، هجومين منفصلين بستة صواريخ باليستية إيرانية، استهدفا مقراً للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة تابعة للفرقة الخامسة مشاة من قوات البيشمركة ضمن حدود قضاء "سوران". وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد ستة من مقاتلي البيشمركة وإصابة 30 آخرين.



