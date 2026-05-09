البحرين تعلن توقيف أكثر من 40 شخصا بتهمة الارتباط بالحرس الثوري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" والقبض على 41 شخصا منضويين فيه، في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأفادت الداخلية البحرينية "بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه".

أضافت في بيان "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم"، مع استكمال البحث والتحري عن "كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".

وقال أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره في المملكة المتحدة، على منصة إكس إن السلطات نفذت "مداهمات لمنازلهم واعتقالات غير مسبوقة... تطال كبار علماء الدين الشيعة".

واتخذت سلطات المنامة سلسلة إجراءات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت منظمتان حقوقيتان بحرينيتان في أواخر آذار/مارس، إن السلطات اعتقلت أكثر من مئتي شخص، غالبيتهم من الطائفة الشيعية، منذ بداية الحرب.

ووُجهت لبعضهم تهم بالتخابر ونقل معلومات لحساب الحرس الثوري أو الارتباط بالجمهورية الإسلامية، بينما وُجهت لآخرين تهم متعددة بينها الخيانة العظمى ونشر مقاطع فيديو لهجمات إيرانية وتمجيد ما تقوم به طهران.

الا أن السلطات نفت قمعها لمعارضين على خلفية انتماءاتهم الدينية.

وأعلنت السلطات في أواخر نيسان/أبريل إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الايرانية"، في إشارة الى الهجمات التي شنتها طهران ردا على الضربات الاميركية الاسرائيلية.

وأفاد مجلس النواب البحريني الخميس أنه أسقط عضوية ثلاثة برلمانيين إثر اعتراضهم على مرسوم ملكي يلغي الرقابة القضائية في مسائل الجنسية، بعد سحب السلطات جنسية العشرات.