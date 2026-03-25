الرئيس بارزاني يشارك في مراسم عزاء شهداء البيشمركة الستة في سوران

اربيل (كوردستان24) - شارك الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 25 آذار/ مارس 2026، في قضاء سوران، بمراسم عزاء شهداء البيشمركة الستة الذين استشهدوا جراء هجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وكان الرئيس بارزاني قد أدان بشدة، في رسالة وجهها يوم أمس الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي استهدف قوات البيشمركة.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: "إن هذا الاعتداء عمل عدواني لا مبرر له على الإطلاق. وهي ليست المرة الأولى التي تُرتكب فيها مثل هذه الهجمات ضد إقليم كوردستان دون أدنى مراعاة لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية، وذلك في وقت لم يكن فيه الإقليم جزءاً من الصراعات الدائرة في المنطقة، ولم يشكل يوماً تهديداً لدول الجوار. إن البيشمركة هم أغلى وأثمن رأسمال يمتلكه شعبنا".

يُذكر أنه في فجر يوم الثلاثاء، 24 آذار 2026، نُفذ هجومان منفصلان بستة صواريخ باليستية إيرانية، استهدفا مقراً للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة تابعة للفرقة الخامسة مشاة من قوات البيشمركة ضمن حدود منطقة سوران، ما أسفر عن استشهاد ستة من البيشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح.