لبنان.. 22 قتيلاً و110 جرحى في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، أن إجمالي عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية في لبنان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله قد ارتفع إلى 1116 قتيلاً، بالإضافة إلى 3229 جريحًا.

وتشمل حصيلة القتلى 121 طفلاً و83 امرأة. وقد نزح أكثر من مليون شخص في لبنان جراء هذا الصراع.

وكان حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، قد أطلق صواريخ عبر الحدود باتجاه إسرائيل في الثاني من مارس/آذار، بعد يومين من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق واجتياحًا بريًا للبنان.



المصدر: AP