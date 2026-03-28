حكومة إقليم كوردستان تعلن استئناف الدوام الرسمي غداً الأحد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، عن استئناف الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 29 آذار 2026.

وجاء في بيان للدائرة، أن العودة إلى الدوام تأتي بعد انتهاء العطلات الرسمية الخاصة بمناسبتي "عيد نوروز" و"عيد الفطر المبارك".

وأكد البيان أن الدوام سيكون اعتيادياً في جميع مفاصل ومؤسسات الإقليم، مشدداً على ضرورة التزام جميع الموظفين بجدول الدوام الرسمي والواجبات المناطة بهم بشكل كامل في كافة الدوائر الحكومية.