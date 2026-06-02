الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لكافة السيناريوهات والمواجهة مع واشنطن باتت "حتمية"

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ونائب العلاقات العامة، العميد حسين محبي، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، مشدداً على أنه في حال عودة العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات وجغرافيا المعركة، وحتى الأسلحة المستخدمة، ستكون مختلفة تماماً عما مضى.

وخلال زيارته لوكالة "فارس" للأنباء، أوضح العميد محبي أن "حرب الروايات" لا تقل أهمية عن المواجهة الميدانية، داعياً وسائل الإعلام لتبني "جهاد التبيين" لتوثيق انتصارات الشعب الإيراني في ما أسماها "الحرب المفروضة الثالثة". وأشار إلى أن الإعلام يجب أن يُعامل كـ "ركن أساسي من أركان العتاد الحربي"، تماماً كالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً أن الرواية الصادقة والسريعة هي التي تحصن الرأي العام ضد التضليل.

وفي سياق تقييمه للقدرات العسكرية، نفى محبي الادعاءات الأمريكية حول تراجع القوة العسكرية لإيران، مؤكداً أن "فترة وقف إطلاق النار" لم تكن سوى فرصة لتعزيز القدرات القتالية وتلافي النواقص. واستدل على ذلك بفشل الولايات المتحدة في زعزعة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز رغم حشدها العسكري الواسع، مؤكداً أن السيادة الإيرانية على المضيق تمثل رمزاً لاقتدار الحرس الثوري. وأضاف أن المواجهة المباشرة مع العدو حولت المعرفة النظرية إلى "خبرة ميدانية وعملية" دقيقة حول نقاط ضعف الخصم وقدراته الدفاعية.

وفي سياق متصل يعكس تصاعد حدة التوتر، صرح العميد محمد جعفر أسدي، نائب رئيس القيادة المركزية لجيش "خاتم الأنبياء"، الیوم الثلاثاء، 2 حزیران/ يونيو 2026، بأن استئناف الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة بات أمراً لا مفر منه نتيجة تعثر المسار الدبلوماسي.

وقال الأسدي بوضوح: "تطالب الولايات المتحدة باستسلامنا الكامل، ولن يستسلم الشعب الإيراني أبداً. وبما أن الاستسلام غير وارد، فإن الحرب تصبح خياراً حتمياً". وتتقاطع هذه التصريحات مع تأكيدات العميد محبي بأن الحرس الثوري لن يخلي خندقه العسكري، كونه الساحة الرئيسية التي يراهن عليها الأعداء لتحقيق أهدافهم.