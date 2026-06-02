من الموصل إلى البصرة.. إضراب أكثر من 5 آلاف طبيب خريج يشل مستشفيات العراق

أربيل (كوردستان24)- بسبب عدم تعيينهم بصفة دائمة وانقطاع رواتبهم طوال أربعة أشهر متتالية، أعلن أكثر من خمسة آلاف طبيب من خريجي عام 2024 في كافة المستشفيات العراقية إضراباً عاماً عن العمل، مما تسبب في شلل طبي وأزمة خانقة في القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية.

وأشار مراسل "كوردستان 24"، ديلان بارزان، اليوم الثلاثاء 2 حزيران/يونيو 2026، إلى أن هؤلاء الأطباء الخريجين يتوجب تعيينهم مركزياً بموجب القوانين النافذة، إلا أنه لم يُبرم معهم سوى عقد مؤقت لمدة أربعة أشهر كأطباء مقيمين دوريين. وعلاوة على ذلك، لم تصرف لهم رواتبهم الضئيلة المحددة والبالغة 420 ألف دينار عراقي فقط طوال الأشهر الأربعة الماضية، وهم الآن يدخلون شهرهم الخامس بلا رواتب.

وشمل هذا الإضراب الواسع منذ يوم أمس كافة المحافظات العراقية من الموصل شمالاً وحتى البصرة جنوباً، محدثاً فراغاً كبيراً في المراكز الطبية والمستشفيات؛ حيث تداول مواطنون مقاطع فيديو تظهر خلو بعض المستشفيات تماماً من الأطباء والكوادر الطبية اللازمة لرعاية المرضى.

وذكر أحد الأطباء المضربين أن خريجي عام 2024 يقدمون خدمات طبية شاقة ولساعات طويلة تفوق بكثير ساعات عمل بقية موظفي الدولة، ومع ذلك حُرموا من أبسط حقوقهم الأساسية المتمثلة في التعيين المركزي وصرف مستحقاتهم، مطالبين باستعادة حقوقهم بأسرع وقت وتعويضهم مادياً عن الأشهر الماضية.

ويؤكد الأطباء المضربون أن وزير الصحة وعد بالعمل على تلبية مطالبهم وحل الإشكاليات، إلا أنهم يواجهون ضغوطاً معيشية هائلة ولم يعد بإمكانهم الاستمرار بالعمل في ظل هذه الظروف الصعبة. وناشد المضربون رئيس الوزراء الاتحادي والجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل للأزمة، نظراً لأن استمرار الإضراب يلحق ضرراً مباشراً بصحة وحياة المواطنين، محذرين من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتخذون خطوات احتجاجية تصعيدية أخرى في مقبل الأيام.