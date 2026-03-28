مسرور بارزاني بعد هجوم دهوك: حماية كوردستان خط أحمر وسنرد على الخارجين عن القانون

اربيل (كوردستان24) - أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 28 آذار (مارس) 2026، بياناً أدان من خلاله الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان السيّد نيجيرفان بارزاني في مدينة دهوك.

وفيما يلي نص البيان:

نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان بالطائرات المسيّرة، الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني في مدينة دهوك، ونجدد مطالبتنا للحكومة الاتحادية بأن تكون على مستوى مسؤولياتها في تقديم هؤلاء الجناة الخارجين عن القانون إلى قبضة العدالة، ووضع حد رادع للتمادي في الهجمات الإرهابية التي تشنها هذه المجاميع، كما نحث المجتمع الدولي وكافة أصدقائنا على مساندة إقليم كوردستان ودعمه في حماية مواطنيه ومصالحه العليا.

إننا نمتلك الحق في التصدي لهؤلاء الإرهابيين، وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للذود عن إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/3/28