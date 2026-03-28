ليلى زانا تُدين الهجوم على منزل نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أدانت ليلى زانا، في رسالة لها، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان في مدينة دهوك، وأعلنت أن قلوبهم في هذه الأوضاع مع شعب إقليم كوردستان.

السبت 28 آذار /مارس 2026، نشرت ليلى زانا، السياسية والشخصية الوطنية الكوردية والبرلمانية السابقة في تركيا، رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بخصوص الهجوم الذي استهدف محل إقامة نيجيرفان بارزاني في دهوك.

وكتبت ليلى زانا في رسالتها: "أدين بشدة الهجوم الذي استهدف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، في دهوك".

وأكدت ليلى زانا تضامنها ودعمها الكامل لرئيس الإقليم وشعب كوردستان، مشيرة إلى أنه: "في هذه الظروف، قلوبنا معهم، ونسأل الله أن يحمي شعبنا ووطننا".