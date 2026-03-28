هوشيار زيباري: الهجوم على منزل رئيس إقليم كوردستان في دهوك دليل قاطع على خطورة التصعيد

أربيل (كوردستان 24)- أكد القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، أن الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يمثل "مثالاً صارخاً" ودليلاً واضحاً على طبيعة التحديات الأمنية الحالية.

وفي تغريدة مقتضبة تعقيباً على الحادثة، حدد زيباري موقع الهجوم، مشيراً إلى أن استهداف منزل رئيس الإقليم وقع في محافظة دهوك، واصفاً الهجوم بأنه "حالة تجسد الواقع" (case in point) في إشارة إلى خطورة التجاوزات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

يأتي تصريح زيباري في سياق ردود أفعال واسعة منددة باستهداف قيادات الدولة في إقليم كوردستان عبر الطائرات المسيرة، مما يعكس تصعيداً أمنياً خطيراً يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.