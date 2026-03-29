التعليم العالي في كوردستان تعلن حزمة تخفيضات تراكمية للأجور الدراسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، دخول قرار تخفيض الأجور الدراسية بنسبة (20%) حيز التنفيذ، وذلك بتوقيع وزير التعليم العالي آرام محمد قادر.

وجاء في بيان الوزارة، أن هذا القرار اتُخذ خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزارة عُقد يوم الخميس الماضي (26 آذار 2026)، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة والظروف المالية التي تمر بها عوائل الطلبة، فضلاً عن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضح البيان أن نسبة التخفيض الجديدة (20%) تُمنح بشكل إضافي وتراكمي، ولا تُلغي التخفيض السابق البالغ (45%).

واشترطت الوزارة لاستحقاق هذا الخصم أن يسدد الطالب كافة الأقساط المترتبة بذمته في موعد أقصاه 3 أيار/مايو 2026.

ويشمل القرار كافة مستويات الدراسة في الجامعات الحكومية للعام الدراسي (2025-2026)، وتتوزع على النحو التالي:

الدراسات الأولية: بكافة قنواتها (الموازي والمسائي).

الدراسات العليا: (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه).

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن تنفيذ هذا القرار يأتي بمعزل عن أي تخفيضات سابقة أقرتها الوزارة، في خطوة تهدف إلى دعم المسيرة التعليمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.