سياحة دهوك تضع خطة متكاملة لاستقبال السياح خلال أيام العيد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أنهت محافظة دهوك استعداداتها لاستقبال موجة كبيرة من السياح والوافدين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يُتوقع أن يتوافد آلاف السياح من مناطق وسط وجنوب العراق إلى المحافظة.

ومع اقتراب عيد الأضحى، دخل القطاع السياحي في محافظة دهوك حالة الجهوزية والاستنفار التام، حيث فتحت مئات المرافق السياحية والفنادق أبوابها لاستقبال ضيوف العيد. وأكد المتحدث باسم مديرية سياحة دهوك أن المنافذ والحدود مفتوحة بالكامل ولا توجد أي عقبات أمام تدفق السياح.

ولا تقتصر الاستعدادات في دهوك على الدوائر والمؤسسات الحكومية فحسب، بل شملت القطاع الخاص والفنادق التي هيأت نفسها لموسم عيد مزدحم للغاية. ويشير أصحاب الفنادق إلى أن معظم غرفهم قد حُجزت مسبقاً من قبل المجموعات والشركات السياحية القادمة من وسط وجنوب العراق، مما يسهم بشكل مباشر في إنعاش الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.

ويقول شيروان هاشم، وهو صاحب فندق: "لقد أكملنا كافة الاستعدادات والترتيبات لتهيئة غرف ومرافق الفنادق لاستقبال السياح، لأن كل المؤشرات تدل على أن أعداد الوافدين ستتجاوز تلك التي سجلت في العيد المنصرم، الذي شهد حينها توترات عسكرية في المنطقة. ويصل السياح إلينا إما عبر المجموعات السياحية المنظمة أو بمركباتهم الخاصة، وقد أمّنوا حجوزاتهم لدينا مسبقاً".

من جهة أخرى، وضعت مديرية سياحة دهوك خطة متكاملة وداعمة لأيام العيد، حيث ستواصل لجان المتابعة والرقابة الميدانية والبلدية عملها لضمان جودة الخدمات والتحكم في الأسعار ومنع أي تجاوزات، لضمان عدم حدوث أي مشاكل للسياح والزوار.

وصرح شمال جعفر، المتحدث باسم سياحة دهوك، قائلاً: "بإشراف مباشر من المدير العام للسياحة، جرى وضع خطة منظمة ومتكاملة لخدمة السياح، تتضمن توزيع الدليل الإرشادي السياحي، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية، والتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية ورابطة الفنادق والمطاعم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة".

وتضم محافظة دهوك 750 مرفقاً وموقعاً سياحياً متنوعاً، بقدرة استيعابية تتجاوز إيواء 17 ألف سائح في الليلة الواحدة. ويُعتبر هذا القطاع أحد الركائز الحيوية للاقتصاد المحلي في المنطقة، حيث يوفر فرص عمل لأكثر من 13 ألف شخص.

وتشير كافة الدلائل والمؤشرات إلى أن دهوك تستعد لقضاء موسم عيد مزدحم ونشط للغاية بالوافدين، مما لن ينعكس فقط بالإيجاب على انتعاش كفاءة القطاع الخاص، بل سيكون له تأثير اقتصادي إيجابي ملموس على الوضع المالي والمعيشي لأصحاب العمل والمواطنين في المحافظة ككل.