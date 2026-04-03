ميلوني تصل إلى السعودية في زيارةٍ غير معلنة مسبقاً

2026-04-03 20:10

أربيل (كوردستان 24)- بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة زيارة غير معلنة مسبقا للسعودية، تهدف إلى تعزيز "الأمن الوطني للطاقة"، وفق مصدر حكومي، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

ووصلت ميلوني الى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، بحسب المصدر الذي أوضح أنها أول مسؤولة رفيعة المستوى في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي تزور الخليج منذ بدء الحرب الاسرائيلية الاميركية على ايران في 28 شباط/فبراير .

وأوضح المصدر أن ميلوني ستلتقي مسؤولين سعوديين، وكذلك من قطر والإمارات العربية المتحدة، من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت ستزور هاتين الدولتين أيضا.

واستُهدفت الدول الثلاث بهجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على القصف الأميركي الإسرائيلي لإيران.

وتعتمد إيطاليا في شكل كبير على واردات الطاقة، وترصد ارتفاع أسعارها بقلق متزايد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وخفضت الحكومة الضرائب على الوقود حتى الأول من أيار/مايو في محاولة لكبح ارتفاع أسعار البنزين.

وزارت ميلوني الجزائر في 25 آذار/مارس سعيا الى زيادة واردات الغاز، علما أن البلد المذكور يزود إيطاليا بنحو 30% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.