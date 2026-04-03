نتنياهو يعلن تدمير 70 في المئة من قدرات إيران على إنتاج الصلب

2026-04-03 16:20

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إنّ الجيش دمّر 70 في المئة من قدرات إيران على إنتاج الصلب، وذلك غداة إعلان أكبر مصنعين في الجمهورية الإسلامية وقف عملياتهما عقب ضربات إسرائيلية-أميركية.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه "على مدى الأيام الماضية، دمّر سلاح الجو 70 في المئة من قدرات إيران على إنتاج الصلب. هذه نتيجة مذهلة تحرم الحرس الثوري من موارد مالية وفي الوقت ذاته من القدرة على إنتاج أسلحة عديدة".

وأضاف "بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سنستمر في سحق إيران"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن أكبر مصنعين للصلب في إيران الخميس عن توقف خطوط الإنتاج، على خلفية الضربات التي استهدفتهما.

وتعرّضت شركة مباركه للصلب في محافظة أصفهان في وسط البلاد وشركة خوزستان في جنوب غرب إيران، لهجمات متكررة خلال الأسبوع الماضي.