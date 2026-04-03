اتحاد الجالية الكوردستانية يدعو لتظاهرة في بريمن تنديداً بالهجمات على إقليم كوردستان

2026-04-03 21:33

أربيل (كوردستان 24)- دعا اتحاد الجالية الكوردستانية في أوروبا إلى تنظيم تظاهرة شعبية كبرى في مدينة بريمن الألمانية، يوم غدٍ السبت، تعبيراً عن التضامن الكامل مع إقليم كوردستان في مواجهة الهجمات المتكررة التي تشنها ميلشيات موالية لإيران.

تأتي هذه الدعوة في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي الكوردستاني داخل الوطن وفي دول الاغتراب؛ حيث شهدت مدن غربي كوردستان (روجافا) خلال الأسبوع الماضي تظاهرات حاشدة نددت بالتدخلات الخارجية والاستهداف الممنهج لمناطق إقليم كوردستان، مؤكدة على وحدة الموقف في مواجهة التهديدات الأمنية التي تزعزع استقرار المنطقة.

ويعيش إقليم كوردستان حالة من التأهب منذ اندلاع المواجهات الأخيرة مع إيران، حيث تعرضت مدن الإقليم، لاسيما أربيل ودهوك، لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة انتحارية وصواريخ باليستية. تسببت بوقوع ضحايا مدنيين وأضرار مادية جسيمة في البنى التحتية والمناطق السكنية، وسط إدانات دولية واسعة تطالب بتحييد الإقليم عن الصراعات الإقليمية.

من جانبه، أكد اتحاد الجالية أن تظاهرة بريمن تهدف إلى إيصال رسالة للمجتمع الدولي والحكومة الألمانية بضرورة التدراك السريع ووضع حد للانتهاكات التي تمس سيادة الإقليم وأمن مواطنيه، مشدداً على أن استهداف كوردستان بالمسيرات والميلشيات العابرة للحدود يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.