أوكرانيا تعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز

2026-04-03 16:40

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن بلاده يمكن أن تساعد في فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه من جانب إيران إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

وقال زيلينسكي لمجموعة من الصحفيين "لم يطلب منّا أحد التدخل في مسألة مضيق هرمز. خلال زياراتي، قلت لممثّلي دول الشرق الأوسط والخليج: أوكرانيا مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع".

وفي منشور على منصة إكس الجمعة، أثار زيلينسكي إمكان "السيطرة الأحادية على المضيق"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مشبّها الأمر بتجربة أوكرانيا في إعادة الملاحة إلى البحر الأسود، الذي كانت روسيا أغلقته في بداية غزوها لأوكرانيا. حينها، قامت القوات الأوكرانية بإسقاط طائرات مسيّرة روسية مشابهة لتلك التي تستخدمها إيران في هجماتها على دول الخليج.

وتخشى أوكرانيا أن تُهمّش مع تحوّل اهتمام العالم نحو الحرب في الشرق الأوسط.

وجال الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي في دول عدة في المنطقة، حيث وقّع اتفاقات دفاعية مع قطر والسعودية.

وقال "أعتقد أننا غيّرنا نظرة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تجاه أوكرانيا لسنوات طويلة مقبلة".