الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين أطلقتهما إيران باتجاه المملكة

2026-04-03 20:45

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، عن نجاح سلاح الجو الملكي في اعتراض وإسقاط صاروخين إيرانيين استهدفا مواقع داخل أراضي المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تسبب سقوط شظايا ومقذوفات بإصابة شخصين بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، أن سلاح الجو تعامل بكل كفاءة مع الصاروخين اللذين كانا موجهين نحو أهداف داخل المملكة، مما حال دون وقوع خسائر بشرية مباشرة نتيجة الاستهداف.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المختصة استجابت لـ 17 بلاغاً تتعلق بسقوط شظايا ومقذوفات في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن الإصابتين سجلتا في محافظة الزرقاء، حيث تضررت إحدى المنازل أيضاً جراء ارتداد صوت الانفجار، بينما تضررت مركبة في محافظة الكرك نتيجة سقوط إحدى الشظايا.

وفي ختام البيان، جدد الناطق الإعلامي تحذيراته للمواطنين من التجمهر أو الاقتراب من الأجسام الغريبة والشظايا نظراً لخطورتها، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية لضمان سلامتهم.