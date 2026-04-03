"الإمارات العالمية للألمنيوم": استئناف الإنتاج بعد الهجوم الإيراني قد يتطلب عاماً

2026-04-03 20:30

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" الجمعة أن استئناف الإنتاج بالكامل قد يستغرق عاما، وذلك بعد تعرّض موقعها في منطقة الطويلة، والذي يُعدّ من بين أكبر منشآت الإنتاج في العالم، لهجوم إيراني الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن التقييم الأولي أظهر أن موقع الطويلة تعرّض "لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة"، متوقعة أن "يستغرق استئناف إنتاج الألمنيوم الأولي بالكامل ما يصل إلى 12 شهرا بحسب المؤشرات الأولية".

وأشار البيان إلى أنه بعد الهجوم "تمّ إخلاء الموقع بالكامل وتفعيل إغلاق الطوارئ للموقع، بما يشمل مصهر الألمنيوم والمسبك، ومحطة الطاقة ومصفاة الطويلة للألومينا، ومصنع الطويلة لإعادة التدوير".

وأضاف "لضمان إعادة تشغيل المصهر، سيتوجب على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إصلاح أضرار البنية التحتية، وإعادة تشغيل كل خلية من خلايا الاختزال في المصهر تدريجي"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي 28 آذار/مارس، أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم إصابة عدد من موظفيها وتضرر موقع تابع لها في هجوم إيراني استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن هجمات ألحقت أضرارا بمواقع تابعة لشركتي "الإمارات العالمية للألمنيوم" في الإمارات و"ألبا" في البحرين.

مؤكدا أن الشركتين "تؤديان دورا مهما في إمداد الصناعات العسكرية الأميركية بفضل الاستثمارات ومساهمات شركات أميركية".

وبعد أكثر من شهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعد الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، لا يزال الصراع محتدما، ما يعزز المخاوف من اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي.

وتتصاعد هذه المخاوف في ظل إغلاق طهران عمليا لمضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي كان يعبر منه خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما تسبّب في ارتفاع حاد في أسعار المحروقات عالميا.