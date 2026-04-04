ترامب: معايير "نيويورك تايمز" تدهورت.. والحلف الأطلسي "شريك غير موثوق

2026-04-04 16:44

أربيل (كوردستان24)- شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفاً إياها بـ "الفاشلة" وفاقدة المصداقية، وذلك على خلفية خطأ مهني وقعت فيه الصحيفة يتعلق بتسمية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي، سخر ترامب من قيام الصحيفة بتسمية الحلف بـ "منظمة معاهدة أمريكا الشمالية"، في حين أن الاسم الصحيح هو "منظمة معاهدة شمال الأطلسي". ووصف ترامب هذا الخطأ بأنه "مثير للاهتمام للغاية"، معتبراً إياه دليلاً على تراجع معايير التوظيف والتعليم داخل المؤسسة الصحفية العريقة.

واتهم ترامب الصحيفة بشن هجمات مستمرة ضده عبر "أخبار كاذبة"، مشيراً إلى أن افتقارها للمصداقية أدى إلى "انهيار" معدلات انتشارها وتوزيعها.

ولم تقتصر انتقادات ترامب على الصحيفة فحسب، بل شملت حلف "الناتو" أيضاً، حيث وصفه بأنه "شريك أضعف بشكل خطير وغير موثوق به تماماً".

واختتم ترامب هجومه بمطالبة الصحيفة بالعودة إلى شعارها الشهير "كل الأخبار التي تستحق النشر"، مذيلاً منشوره بشعاره السياسي المعروف "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".





